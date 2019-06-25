Слияние компаний Bristol-Myers Squibb и Celgene отложили — WSJ

Вашингтон, , 12:17 — REGNUM Сделку по слиянию фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb с корпорацией Celgene перенесли на более поздний срок. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

«Bristol-Myers Squibb объявила о переносе сделки по слиянию с Celgene Corp на сумму в $74 млрд», — пишет газета.

Отмечается, что сотрудники компании Bristol-Myers Squibb пытаются решить вопрос, возникший у американских регуляторов, связанный, в частности, с одним из препаратов.

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