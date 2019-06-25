Назван непроцентный доход южнокорейского банка KEB Hana Bank

Сеул, , 12:08 — REGNUM В этом году непроцентный доход южнокорейского банка KEB Hana Bank увеличился почти на 33%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей банка.

По их словам, в период с января по май 2019 года зарубежный непроцентный доход банка составил 58,8 млрд вон (~$50,92 млн), что на 32,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как объяснили представители банка, непроцентный доход увеличился за счет общего кредитования и инвестиций.

Известно, что в первой половине года банк приняла участие в финансировании пяти проектов, включая проект по строительству тоннеля Сильвертаун в Лондоне, общей стоимостью £100 млн.

Кроме того, в октябре 2019 года южнокорейский банк планирует открыть новый филиал в Гургаон (Индия).

Известно, что общий объем кредитов, выданных зарубежными филиалами банка, увеличился на 9% и составил $16,58 млрд.