Ярославские рекламщики судятся с правительством области

Ярославль, , 11:55 — REGNUM В Ярославской области рекламные агентства подали 71 иск к региональному департаменту имущественных и земельных отношений. Информация об этом прозвучала на заседании областной думы 25 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тему поднял депутат Василий Бобков. По его данным, рекламные агентства выиграли около 60 исков к региональным властям. Замдиректора департамента имущественных и земельных отношений, в чьей компетенции находится наружная реклама, сказал, что исков больше.

«71 иск в настоящее время. Они в законную силу не вступили. Суть исков в том, что рекламные конструкции не вошли в новую схему размещения рекламы Ярославской области», — сказал замдиректора ДИЗО Леонид Золотов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители местного рекламного бизнеса обвинили чиновников в выдавливании их с рынка. Речь в том числе идет о том, что региональные власти после передачи полномочий с местного уровня власти на областной не включили ряд рекламных конструкций в новую схему рекламы.

«С рекламой надо наводить порядок. Я надеялся, что когда реклама перейдет на уровень области, порядка будет больше. Порядка больше не стало», — констатировал депутат Василий Бобков.

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