37 дворов отремонтируют в Костроме

Кострома, , 11:50 — REGNUM В этом году в Костроме благоустроят 37 дворовых территорий на 81,6 миллиона рублей. Ещё 15 миллионов рублей — сумма софинансирования жителями в рамках организации дополнительных видов работ. 20 дворов заасфальтируют, — сообщает городская администрации.

На 19 дворовых территориях установят урны, скамейки, детское игровое оборудование. На 12 дворах требуется установка освещения, на двух — контейнерных площадок. Ещё на двух дворовых территориях начинается подготовка к ремонту ливневой системы водоотведения.

Всего в этом году в Костроме будет благоустроено 37 дворовых территорий

Работы ведутся за счёт средств, выделенных федеральным бюджетом в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

Благоустройство дворов в областном центре должно быть завершено до 1 октября.