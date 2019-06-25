Району в Бурятии предлагают надеяться на китайскую компанию

Улан-Удэ, , 12:25 — REGNUM Власти Бурятии прокомментировали ситуацию вокруг компании «МТК Дженькей», намеренной создать в республике лесоперерабатывающее предприятие. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве, этот проект позволит Хоринскому району претендовать на «единую» дальневосточную субсидию.

«Другой точки роста в районе пока нет», — отметил зампред правительства республики Алексей Мишенин.

Напомним, единая субсидия выделяется на социальную инфраструктуру центров экономического роста.

Согласно инвестиционному соглашению, инвестор создает лесоперерабатывающую инфраструктуру, затем ведет лесодобычу на арендуемых площадях. На сегодняшний день компанией инвестировано более 200 млн рублей — создан лесопильный комплекс в поселке Тальцы Улан-Удэ.

В Хоринском районе для неё подготовлены лесные участки площадью 62 тыс. гектаров для заготовки 14 тыс. кубометров древесины в год. Для сравнения, по данным Республиканского агентства лесного хозяйства, в 2018 году в Хоринском лесничестве малый и средний бизнес, а также местные жители для своих нужд заготовили 198 тыс. кубометров.

«Важнейшее условие инвестсоглашения с компанией — обязательные работы по восстановлению лесов после проведенных работ по заготовке древесины. Кроме того, ключевой пункт соглашения — создание рабочих мест. Так, с арендатора взяты обязательства по привлечению местных лесозаготовителей для работ в лесном массиве для создания дополнительной занятости», — сообщил Алексей Мишенин.

Также в правительстве отметили со ссылкой на заявление соинвестора компании «МТК Дженькей», что контроль в компании перешел от китайских инвесторов к российским. А также то, что инвестор намерен инвестировать в социальную сферу района, привлекать местных лесозаготовителей к работам на участке, планируемом к аренде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии ранее появилась петиция, направленная против заготовки древесины компанией. Автор от имени жителей Хоринского района призвала предотвратить вырубку леса в лесничествах Хоринского района, поскольку, по её мнению, эти планы противоречат программе охраны и защиты Байкала.

Между тем власти заявляют, что компанию пустят в лес только после строительства лесоперерабатывающего комплекса на 700 млн рублей. Кроме того, в инвестиционном соглашении, по словам главы республики Алексея Цыденова, есть условие стопроцентного лесовосстановления.

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