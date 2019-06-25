Конференцию образовательных центров Фонда Мельниченко проведут в Кузбассе

Кемерово, , 11:47 — REGNUM II Всероссийская научно-практическая конференция образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко будет проходить в Кемерове со 2 по 5 июля 2019 года. Мероприятие состоится при поддержке администрации Кемеровской области, Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачёва, а также компаний — Еврохим, СУЭК и СГК. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям с общественностью СГК.

Ожидается, что в конференции примут участие около 400 преподавателей вузов Москвы и Московской области, Алтайского и Ставропольского краёв, Волгоградской, Кемеровской, Тульской областей и других регионов России.

Перед участниками конференции выступят известные учёные и признанные эксперты — исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник, д.б.н., профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин, д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН, и.о. декана химического факультета МГУ Степан Калмыков, заведующий Лабораторией математического моделирования сложных систем Отделения теоретической физики Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, профессор кафедры дискретной математики МФТИ Андрей Леонидов и другие.

Организаторы отмечают, что в рамках конференции состоятся открытые лекции и презентации, мастер-классы и круглые столы по широкому диапазону вопросов: от реализации образовательных программ и рейтинговой системы контроля достижений школьника до влияния стресса на мозг, будущего искусственного интеллекта и использования радиации в ядерной медицине.

«В центре внимания участников — выявление и развитие детской одарённости, практико-ориентированные аспекты работы с одарёнными детьми, разработка и реализация образовательных программ по углублённому изучению естественнонаучных дисциплин в системе дополнительного образования», — пояснили в СГК.

Там же отметили, что Кузбасс в качестве места проведения выбран не случайно. В регионе успешно работают три образовательных центра детского научного и инженерно-технического творчества (ЦДНИТ), созданных Фондом Андрея Мельниченко, причём два из них — в Кемерове: в ЦДНИТ при КузГТУ «УникУм» юные кузбассовцы осваивают интеллектуальную электромеханику, робототехнику, науки о земле, а в ЦДНТ «Интеллектуал КемГУ» школьники углублённо изучают химию, физику, математику и астрономию.

За два года своей работы Фонд Андрея Мельниченко создал восемь образовательных центров. В них бесплатно обучаются по программам дополнительного образования в области естественных и точных наук более 2600 школьников 5−11 классов. Для работы с одарёнными ребятами приглашаются лучшие учителя и преподаватели вузов российских регионов.

Итоги учебного года ежегодно подводятся во время Всероссийской научно-практической конференции образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко, на которой обсуждаются актуальные вопросы работы с одарёнными детьми, осуществляется обмен полученным опытом и современными практиками.

Как уже сообщало ИА REGNUM , Благотворительный фонд Андрея Мельниченко — это первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

В 2017—2018 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одарённых школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты восемь центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 2600 школьников 5−11 классов углублённо изучают дисциплины естественнонаучного цикла.

Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны. Подробнее о деятельности Фонда можно найти здесь.