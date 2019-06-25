Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM Крупнейшее предприятие Ростовской области, лидер в аграрном машиностроении — завод «Ростсельмаш» — может оказаться на грани выживания. Совладелец предприятия указал на то, что отмена господдержки приведёт к вынужденному простою производства и сокращению численности штата.

Совладелец завода Константин Бабкин заявил о призрачном будущем предприятия в связи с предполагаемой отменой федеральной программы №1432. Этот документ позволяет властям выделять российским производителям сельхозтехники, а тем, в свою очередь, продавать аграриям технику с начальной скидкой в 15−20%, а затем в 25−30%. Предварительное решение о прекращении с 1 января 2020 года финансирования программы, основными получателями которой были «Ростсельмаш» и Петербургский тракторный завод (ПТЗ), уже принято.

«Ростсельмаш» планировал выпустить 600 тракторов и почти 6 тысяч комбайнов. Более половины этой техники уже изготовлено, поскольку, как правило, первое полугодие является для комбайнового завода наиболее активным. Но с учётом текущей ситуации поставленные цели вряд ли будут достигнуты», — сказал Бабкин (цитата «Эксперт-Юг»).

Альтернативой же для программы №1432 могут стать схемы льготного лизинга и льготного кредитования сельхозпроизводителей, пишет «Коммерсант».

ИА REGNUM напоминает, что в текущем месяце стало известно о том, что правительство Ростовской области одолжит «Ростсельмашу» 20 млн рублей. Срок займа составит 20 месяцев под 5% годовых. Средства завод планирует потратить средства на приобретение дорогостоящего оборудования.

В настоящее время, следует из информации, опубликованной на официальном сайте предприятия, на «Ростсельмаше» трудоустроено около 10 тыс. человек.

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