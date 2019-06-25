«Протон-ПМ» запустил собственную заводскую лабораторию

Пермь, , 11:35 — REGNUM Центральная заводская лаборатория приступила к работе на пермском ПАО «Протон-ПМ», сообщает 25 июня пресс-служба предприятия.

Работа лаборатории организована в рамках реконструкции и перевооружения заготовительного, механосборочного и испытательного производства. Общая стоимость оснащения составила 127 млн рублей.

По словам исполнительного директора ПАО «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского, запуск собственной лаборатории позволит решить ряд приоритетных для предприятия задач, включая повышение качества существующей номенклатуры изделий, сокращение сроков освоения новой продукции и другие.

Лаборатория обеспечит производство необходимыми данными по входному и технологическому контролю материалов, позволит подтверждать качество металлов как при термической обработке, так и при дефектации деталей и сборочных единиц. Ранее эти услуги были выведены на аутсорсинг.

Пермское предприятие «Протон-ПМ» — ведущий производитель двигателя РД-276. Основными акционерами общества являются госкорпорация «Роскосмос», АО «ГКНПЦУ им. Хруничева и АО «ОРКК», доля которых составляет 99,6%.

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