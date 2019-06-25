За полгода вылов рыбы на Украине снизился на треть

Киев, , 11:33 — REGNUM С января по май 2019 года объём вылова рыбы на Украине сократился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Государственного агентства рыбного хозяйства.

«С начала 2019 года общий промышленный вылов рыбы и других биоресурсов составил 5,9 тыс. тонн», — сказано в сообщении.

В то же время вылов рыбы в Чёрном море увеличился на 12% и составил 1,2 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия и Украина подписали протокол, регулирующий вылов рыбы в Азовском море. Помимо квот на вылов рыбы, документ регулирует процесс передачи задержанных моряков.

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