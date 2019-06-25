Вторник, 25 Июня 2019 года
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Инвесторы из Китая могут купить российского золотодобытчика «Высочайший»

Экономика

Стоимость сделки предварительно оценивается в $1 млрд

Пекин, 25 июня 2019, 11:24 — REGNUM  Китайский холдинг Fosun International ведет переговоры о покупке контрольного пакета акций одного из крупнейших золотодобывающих предприятий в России — ПАО «Высочайший» (GV Gold), сообщает Bloomberg.

По данным издания, стоимость сделки предварительно оценивается в $1 млрд. В консорциум покупателей также может войти Zhaojin Mining Industry Co.

Отметим, ПАО «Высочайший» входит в десятку крупнейших производителей золота в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участники шестой российско-китайской выставки ЭКСПО-2019 в китайском Харбине подписали более 380 соглашений на общую сумму около $25 млрд.

Читайте подробнее: Объем подписанных на российско-китайском ЭКСПО соглашений составил $25 млрд

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Российско-китайские отношения
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