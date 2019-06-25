СК РФ проверит мэрию Хабаровска в связи с аварийным жильём в городе

Хабаровск, , 11:41 — REGNUM Следователи СК РФ в Хабаровском крае проверят мэрию краевой столицы в связи с наличием большого количества аварийного жилья. Поводом послужил визит в Хабаровск экспертов Центрального совета ОНФ, которые навестили жильцов аварийных бараков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Член Центрального совета ОНФ Светлана Калинина побывала в бараках, в которые мэрия Хабаровска поселила людей на условиях соцнайма.

Бараки привели общественницу в ужас: рушащиеся потолки, гниющие стены.

«Это не аварийное жилье. Это сараи, бараки, что угодно, но только не жилье для людей. Я считаю, что сюда необходимо поселить местную администрацию».

Светлана Калинина

После вмешательства Светланы Калининой к ситуации подключился СК РФ по Хабаровскому краю. В ведомстве сообщили, что начинают проверку в мэрии в связи с проживанием людей в помещениях, представляющих угрозу для их жизни и здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что жители Хабаровского края продолжают жить в бараках, сообщалось еще в начале 2000-х годов. Ещё хуже, чем в краевой столице ситуация с аварийным жильём в провинции, где руководители поселений просто бояться признавать жильё аварийным, потому что средств на переселение нет. По данным на 1 января 2019 года в Хабаровском крае насчитывается 130 тыс. кв. м аварийного жилья и 587 тыс. ветхого, которое в любой момент может стать аварийным.