Для правящего класса РФ население страны – это ненужный балласт?

Москва, , 11:20 — REGNUM Потребительские кредиты в РФ позволяют хоть как-то поддерживать спрос и дают возможность людям сохранить хоть какую-то потребительскую активность, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«В российской экономике потребительские расходы составляют очень небольшую долю в ВВП по сравнению с развитыми странами, — отметил Комолов. — Это в целом означает, что экономика от граждан почти и не зависит. Поэтому возникает странная ситуация — реальные доходы населения падают, а ВВП растёт, пусть и не сильно. Это говорит о том, что внутренний рынок слабо влияет на общеэкономический рост, а мы для экономики стали эдаким балластом, который не обеспечивает устойчивого развития, а основную роль играет топливно-энергетический комплекс. Причем кредиты помогают хоть как-то поддержать этот спрос и дают возможность людям сохранить хоть какую-то потребительскую активность. Хотя понятное дело, что всё это ведёт к долговой кабале. Всё это очень плохо, особенно в условиях стагнации мировой торговли».

Рост пузыря, как полагает Комолов, можно ограничить как техническими мерами, так и более масштабными, макроэкономическими.

«Центральный банк уже несколько лет ограничивает возможности развития системы микрокредитования, — отметил Комолов. — Может быть, в каком-то смысле это разумная политика, потому что процент там грабительский и коммерсанты наживаются на маргинальных слоях общества, которые и так находятся на социальном дне. С другой стороны, одними запретительными мерами этой проблемы не решить — необходимо менять распределение доходов внутри страны: большую часть направлять на заработную плату и меньше на прибыль. Если посмотреть на структуру распределения добавленной стоимости, то мы увидим, что доля прибыли в российском ВВП намного выше, чем в развитых странах. Капитал получает больше, а труд получает меньше. Поэтому и спрос низкий, и люди вынуждены обращаться к ростовщикам для того, чтобы обеспечить себя всем необходимым».

Всё это, как подчеркнул Комолов, не представляет какой-то научной новизны для представителей российского правящего класса, поскольку вся статистика открыта и дискуссии ведутся уже давно.

«Однако как в начале XX века российский правящий класс был неспособен на реформы, хотя все понимали их необходимость, так и сегодня все понимают необходимость реформ, но реализовать их при нынешнем раскладе интересов и классовых сил невозможно. Остаётся только констатировать действительность», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, в РФ можно пресечь рост закредитованности населения, даже не меняя социально-экономическую политику государства.

Делягин Первое, что необходимо для этого сделать — это запретить МФО как организации ростовщические. Самое разумное — установить предел максимальной процентной ставки по кредиту».

Вторая мера, предложенная Делягиным, — запретить выдавать кредиты людям, которые не могут по ним расплатиться.

Также отметим, что ранее министр экономического развития Максим Орешкин призвал остановить разрастание «пузыря» в сегменте потребительского кредитования.

Читайте ранее в этом сюжете: Михаил Делягин объяснил, как остановить надувание кредитного пузыря