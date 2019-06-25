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Южнокорейские компании займутся обслуживанием атомной электростанции в ОАЭ

Экономика

С представителями южнокорейских компаний подписали пятилетний контракт

Абу-Даби, 25 июня 2019, 10:33 — REGNUM  Южнокорейские компании выиграли тендер на пятилетнее обслуживание атомной электростанции в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, представители Korea Hydro & Nuclear Power, Doosan Heavy Industries & Construction и Emirates Nuclear Energy Corporation подписали контракт на техническое обслуживание АЭС Барака, расположенной в 250 км от Абу-Даби.

Известно, что срок действия контракта составляет пять лет, однако он может быть продлен по договоренности.

АЭС Барак — первая и единственная строящаяся атомная электростанция на западе ОАЭ и состоящая из четырех энергоблоков по 1400 МВт.

По предварительным данным, южнокорейские компании займутся техническим обслуживанием четвертого энергоблока электростанции. В частности, представители Korea Hydro & Nuclear Power займутся диагностикой и обслуживанием перефирийного оборудования электростанции, а Doosan Heavy Industries & Construction — главным оборудованием.

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Атомная энергетика
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