«Трезвая Россия»: потери страны от наркомании оценены в 4 трлн руб. в год

Махачкала, , 10:33 — REGNUM Экономические потери России от наркомании составляют порядка 4 трлн рублей в год. Эта цифра составляет примерно 3,8% от ВВП страны. Об этом 24 июня на всероссийском антинаркотическом форуме в Дагестане заявил руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Мы оценили финансовые угрозы и потери государства в ежегодном эквиваленте от наркотрафика и всего, что из этого вытекает, и примерная цифра — около 4 трлн рублей ежегодно. Это примерно 3,8% ВВП в год. <…> Это общие экономические потери государства — потери трудовой части населения, нагрузка на медицину, социальную сферу, работа, которая ведется по линии правоохранительного блока», — цитирует Хамзаева ТАСС.

Руководитель проекта «Трезвая Россия» подчеркнул, что в стране произошло изменение потребления наркотиков: они стали агрессивнее и более смертельными. По его словам, если государство будет усиленно бороться с наркопреступностью, то его экономика будет только в плюсе. Кроме того, отметил Хамзаев, улучшится ситуация с рождаемостью и долголетием граждан.

Всероссийский молодежный антинаркотический форум «Трезвая Россия» стартовал в Дагестане 23 июня и продлится до 26 июня. Его участниками стали 120 человек из 63 регионов страны, в числе которых руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев и заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. Организаторами форума выступили Росмолодежь, проект «Трезвая Россия» и министерство по делам молодежи Дагестана.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе пленарного заседания, прошедшего в рамках антинаркотического форума, Султан Хамзаев сообщил, что специалисты проекта «Трезвая Россия» подготовили очередной ежегодный антинаркотический рейтинг российских регионов.

В тройке наиболее свободных от наркотиков субъектов оказались Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чеченская Республика. Внизу рейтинга оказались Московская и Челябинская области, а также Республика Хакасия. Полный список регионов будет опубликован после завершения форума.