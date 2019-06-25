За просроченную отчётность нужно автоматически выставлять штраф — Росстат

Москва, , 10:23 — REGNUM Выставлять штрафные санкции организациям за несданную вовремя отчётность нужно также, как это происходит со штрафами ГИБДД — автоматически. Об этом 25 июня заявил глава Росстата Павел Малков в интервью ТАСС.

Малков Сегодня уже предусмотрены достаточно серьезные штрафы, но строгость наказания у нас компенсируется необязательностью выставления этого самого штрафа.

Он отметил, что работа по выставлению штрафов трудозатратная и отнимает много времени, поскольку срок давности по таким нарушениям всего два месяца. Это не позволяет статистической службе в должном объёме проводить весь комплекс необходимых мероприятий.

Малков добавил, что планируется несколько этапов для оптимизации работы ведомства: «На первом этапе увеличим срок претензионной давности, на следующем этапе будем постепенно автоматизировать всю процедуру выставления претензий». Глава Росстата также сообщил, что главным здесь является не вопрос величины ответственности, а вопрос ее неотвратимости.

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