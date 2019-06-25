Судоверфь «Звезда» укомплектовала штат сотрудников на треть

Большой Камень, Приморский край, , 10:08 — REGNUM Укомплектованность штата судостроительного комплекса «Звезда» превысила треть от запланированной — более семи тысяч человек к 2024 году, сообщает 25 июня пресс-служба предприятия.

Накануне завод принял на работу 2500-го сотрудника, им стал судовой рубщик второго разряда Алексей Сипягин.

Для привлечения специалистов компания «Дальневосточный центр судостроения», куда входит ССК «Звезда», ведёт масштабную работу по подготовке и привлечению квалифицированных кадров. Отмечается, что на предприятии востребованы такие специалисты как сборщики корпусов металлических судов, электрогазосварщики, газорезчики, чистильщики металла, инженеры и инженеры-технологи различных направлений деятельности.

Напомним, судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом инвесторов во главе с нефтяной компанией «Роснефть» по поручению президента России Владимира Путина. Создаваемый комплекс предназначен для выпуска крупнотоннажных судов, а также судов ледового класса водоизмещением до 350 тыс. тонн, других видов морской техники, которая ранее на территории России не производилась.

Ранее ССК «Звезда» получил два 16-тонных крана на крестовой раме для оперативного перемещения элементов при сборке судовых блоков.

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