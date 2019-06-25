В Ярославской области дадут льготы на вывоз мусора деревенским жителям

Ярославль, , 10:02 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов внес в областную думу проект закона о льготных тарифах на вывоз мусора. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Судя по тексту закона, льготы планируется предоставить жителям сел и деревень, а также части жителей частного сектора в городах. Право на льготы будут иметь граждане, которые не пользуются коммунальными услугами по отоплению, горячему и холодному водоснабжению и водоотведению. Иначе говоря, это частные жилые дома, не подключенные ни к каким централизованным коммунальным услугам, кроме электричества и газа.

Именно жители таких домов больше всего были возмущены «мусорной реформой» — ранее за вывоз мусора они, как правило, не платили вообще. Какой именно тариф для таких жителей будет установлен, не говорится. Он будет принят отдельным нормативным актом. Выпадающие доходы регионального оператора будут оплачиваться из бюджета Ярославской области.

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