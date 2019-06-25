Жилищное строительство в Чувашии выросло за пять месяцев на 69%

Чебоксары, , 09:52 — REGNUM В Чувашии по итогам пяти месяцев построено почти 174 тыс. кв. метров жилья, что на 69% выше аналогичного прошлогоднего периода. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате.

По предварительным данным ведомства, в январе-мае 2019 года в республике построено 3106 квартир. Общая площадь введенного жилья составила 173,9 тыс. кв. метров, что на 69% больше по сравнению с январём-маем 2018 года.

В структуре построенного жилья на индивидуальное строительство приходится 42 312 кв. метров. Это на 36,3% больше к уровню прошлогоднего января-мая.

Ввод жилья в расчёте на 1000 человек населения по итогам пяти месяцев составил 142,1 кв. метра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Чувашии введено 597 465 кв. метров общей площади жилья, что на 1,3% меньше по сравнению с 2017 годом. В том числе жители Чувашии построили 138 253 кв. метра — это на 16,3% меньше, чем было в 2017 году.