В Бурятии и Забайкалье начали строительство пяти солнечных электростанций

Улан-Удэ, , 09:51 — REGNUM В двух забайкальских регионах началось строительство сразу пяти солнечных электростанций (СЭС). Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании «Вершина Девелопмент», которая наряду с российско-австрийским консорциумом является инвестором проекта.

Совокупная мощность трех СЭС в Тарбагатайском, Кабанском и Кяхтинском районах Бурятии составит 45 МВт. Мощность двух забайкальских СЭС — «Балейский» и «Орловский ГОК» составит 30 МВт. Но если в Бурятии уже работает одна и строится вторая подобные электростанции, то для Забайкальского края они станут первыми.

«Мы планируем до конца текущего года завершить строительство и вывести все пять станций на оптовый рынок», — заявил генеральный директор компании Павел Шевченко.

Полпред Бурятии при президенте России Антон Виноградов написал на своей странице в «Фейсбуке», что строительство СЭС означает появление новых рабочих мест и налоги в бюджет районов республики.

«В Бурятии больше всего солнечных дней в РФ, и мы в полной мере используем этот потенциал. Объём инвестиций в три проекта составил 6 миллиардов 500 миллионов рублей. Проект был структурирован в самые короткие сроки, оперативно получены все разрешения и пройдены все экспертизы. 100% денег — это деньги инвестора», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня группа компаний «Хевел» начала строительство СЭС мощностью 15 МВт в Хоринском районе Бурятии. Объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей, а окончание строительства планируется к ноябрю 2019 года. Как надеются в правительстве Бурятии, запуск в работу второй СЭС в регионе повысит надежность электроснабжения района и улучшит экологическую обстановку.

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