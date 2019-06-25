Банк Индонезии: торговый баланс показал положительное сальдо в мае 2019 г

Джакарта, , 09:46 — REGNUM В Банке Индонезии отметили, что торговый баланс в мае 2019 года показал положительное сальдо в размере $0,21 млрд по сравнению с дефицитом в $2,28 млрд в предыдущем месяце, сообщает Antaranews.

«Положительное сальдо торгового баланса, не связанного с нефтью и газом, поддерживается за счет роста экспорта и сокращения импорта», — напомнил исполнительный директор отдела по связям с общественностью Банка Индонезии Онни Виджанарко.

По его словам, на позитивное развитие экономики повлияло увеличение экспорта в не нефтяном и газовом секторе, а именно с $12,37 млрд в апреле 2019 года до $13,63 млрд в мае 2019 года. Увеличение экспорта зафиксировано в основном в росте продаж компонентах животных / растительных масел, ювелирных изделий / драгоценных камней и минерального топлива.

Банк Индонезии оценил положительное сальдо торгового баланса в мае 2019 года, что положительно повлияло на прогноз по счету текущих операций на 2019 год, который, как ожидается, будет иметь дефицит в диапазоне 2,5−3% ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Банка Индонезии заявил, что внешний долг страны вырос на 8,7% в апреле 2019 года.

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