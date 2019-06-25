Представители компании Elisa Oyj посетили Сеул с официальным визитом

Сеул, , 09:40 — REGNUM Генеральный директор финской телекоммуникационной компании Elisa Oyj Вели-Матти Маттила посетил Южную Корею с официальным визитом. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей LG U Plus.

По их словам, сегодня, 25 июня генеральный директор Elisa Oyj посетил офис южнокорейской компании, расположенный в районе Ёсан-гу, с целью обсудить услуги и работу сети 5G.

Известно, что компания Elisa Oyj является оператором №1 беспроводной и проводной связи в Финляндии и уже в этом месяце планирует запустить сеть 5G на территории своей страны.

В рамках своего визита, финские коллеги ознакомились с методикой строительства сетей 5G на примере работы южнокорейского оператора, узнали как добиться качества предоставляемых услуг в данной сфере.

Известно, что в феврале 2019 года во время международной выставки мобильной индустрии Mobile World Congress представители LG U Plus и Elisa Oyj подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому компании будут совместно работать над сетью и услуги сети 5G.

Ранее, представители таких крупных телекоммуникационных компаний, как BT Group (Великобритания), SoftBank Group (Япония), Rain (Южная Африка), Infocomm Development Authority of Singapore (Сингапур) также посетили офис южнокорейской компании LG U Plus.