Буры в Бурятии. Фермеры из ЮАР ищут новую родину в республике

Улан-Удэ, , 09:37 — REGNUM Фермеры из Южно-Африканской Республики изучают возможности переезда в Бурятию для занятия сельским хозяйством. Здесь побывал представитель крупнейшей фермерской ассоциации ЮАР «Трансвааль» Иоханн Дю Туа, а в августе фермеры намерены приехать в Бурятию расширенной делегацией.

Как сообщает «МК в Бурятии», буры хотят узнать подробнее о климате, возможностях ведения сельского хозяйства, межнациональных отношениях в республике с прицелом найти вторую родину. На месте оценить возможность переезда, наладить взаимоотношения с официальной властью Бурятии.

До республики их представители побывали в других регионах России — на Северном Кавказе, Крыму, Ставрополье, Ростовской области и других. И хотя климат там более благоприятный, в Бурятии нашлись свои преимущества. В частности, в Черноземье мало свободной земли, а цены высокие, тогда как в двух забайкальских регионах стартует программа «Дальневосточный гектар».

В республике буры видят возможность для развития скотоводства, овощеводства, некоторых садовых культур, таких как облепиха, чтобы полностью покрыть потребности внутреннего рынка и даже выйти на экспорт. Впрочем, желающих приехать сюда пока не много — всего несколько семей.

Добавим, что после падения апартеида в начале 90-х годов для потомков европейских колонистов, бывших ранее привилегированной частью населения ЮАР, наступили тяжелые времена. К межрасовым проблемам в последнее время добавились экономические — власти страны взяли курс на изъятие земель у белых фермеров и раздачу их общинам чернокожих.

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