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Экспорт стройматериалов из Таджикистана вырос в январе — мае на 56%

Экономика

Почти весь экспорт республики приходится на продажу цемента

Душанбе, 25 июня 2019, 09:15 — REGNUM  Объем экспорта строительной продукции из Таджикистана по итогам января — мая 2019 года составил $28 млн, что на 56% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в министерстве промышленности и новых технологий республики.

В министерстве отметили, что почти весь экспорт республики приходится на продажу цемента. За отчетный период экспортировано 53 тыс. тонн цемента на сумму $27,9 млн.

В Узбекистан отправлено 346 тыс. тонн цемента, Афганистан — 246 тыс. тонн и Киргизию — 24,5 тыс. тонн. За отчетный период Таджикистан импортировал строительную продукцию на сумму $17,5 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня парламент Таджикистана ратифицировал инвестиционное соглашение между правительством страны и ООО «Мохир цемент» о строительстве цементного завода в районе Джалолиддин Балхи Хатлонской области.

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Экономика Таджикистана
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