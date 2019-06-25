Экспорт стройматериалов из Таджикистана вырос в январе — мае на 56%

Душанбе, , 09:15 — REGNUM Объем экспорта строительной продукции из Таджикистана по итогам января — мая 2019 года составил $28 млн, что на 56% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в министерстве промышленности и новых технологий республики.

В министерстве отметили, что почти весь экспорт республики приходится на продажу цемента. За отчетный период экспортировано 53 тыс. тонн цемента на сумму $27,9 млн.

В Узбекистан отправлено 346 тыс. тонн цемента, Афганистан — 246 тыс. тонн и Киргизию — 24,5 тыс. тонн. За отчетный период Таджикистан импортировал строительную продукцию на сумму $17,5 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня парламент Таджикистана ратифицировал инвестиционное соглашение между правительством страны и ООО «Мохир цемент» о строительстве цементного завода в районе Джалолиддин Балхи Хатлонской области.

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