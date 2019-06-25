Таджикистан почти в два раза увеличил импорт муки в январе–мае

Душанбе, , 09:00 — REGNUM Импорт муки в Таджикистан по итогам первых пяти месяцев 2019 года составил 22 тыс. тонн, что на 89,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и торговли республики.

За отчетный период импортировано 443 тыс. тонн пшеницы, что на 22,6% больше, чем в январе-мае 2018 года. Сумма импорта муки составила $5,2 млн, пшеницы — $86,5 млн. По официальным данным, 90% внутренней потребности Таджикистана в муке удовлетворяется за счет местных производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне парламент Таджикистана принял законопроект, который запрещает импорт и продажу необогащенной муки и других продуктов питания.

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