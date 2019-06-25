Taegun построит в южнокорейском Мунгёне завод по переработке отходов

Мунгён, Южная Корея, , 08:57 — REGNUM Представители южнокорейских компаний Taegun, KDYAloe и администрации города Мунгён подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания по переработке продукции из яблок и лимонника китайского и по производству алюминиевых панелей построит на территории промышленного комплекса города завод по переработке пищевых продуктов.

Известно, что стоимость проекта оценивается в 5 млрд вон (~$4,33 млн).

Представители сельскохозяйственной компании со штаб-квартирой в Ульсане KDYAloe после строительства фабрики в агропромышленном комплексе города намерены разрабатывать новую продукцию и открыть сеть «магазинов на диване».

По предварительным оценкам, стоимость проекта составит 4 млрд вон (~$3,46 млн).

«Мы продолжим поддерживать компании, которые решили вложить средства в наш регион. Мы продолжим привлекать инвестиции для создания рабочих мест», — сообщили представители администрации города Мунгён.