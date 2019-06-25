Для развития Колыме требуется опыт Малайзии

Сусуман, Магаданская область, , 09:01 — REGNUM ГАУ «Образовательное творческое объединение культуры» Колымы объявило закупку у единственного поставщика, цель которой — найти компанию, которая организует и проведёт мероприятие «Выбор и проработка стратегических приоритетов развития Магаданской области». За эти услуги из бюджета региона намерены заплатить 4,4 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Деньги будут тратиться на деловые завтрак, обед, ужин и кофе-брейк, организацию проживание участников мероприятия, канцелярию и сувенирную продукцию (в том числе брендированные блокнот, пакет и шариковую ручку), трансфер, синхронный перевод, а также на проведение образовательной программы. Отдельной статьёй расходов станут книги об эмоциональном интеллекте, умных гражданах и умном государстве, взаимодействии в команде и управлении результативностью.

Учить выбору и проработке стратегических приоритетов развития Колымы будут семь спикеров, самый высокооплачиваемый из них (465 тыс. рублей) поделится опытом Малайзии. Остальные выступающие будут затрагивать темы бюджета, здравоохранения и социального обеспечения, эмоционального интеллекта, городской среды, управления проектами в госсекторе и государства как платформы, за их услуги заплатят 127−150 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Магаданская область активно кредитуется. В марте регион попросил в долг у банков 5,16 млрд рублей, были объявлены три закупки. За пользования заёмными средствами руководство Колымы готово было заплатить 1,27 млрд рублей. По словам главы региона Сергея Носова, помимо этого Колыме придётся залезать в долги ещё раз, если не будет увеличен размер федеральных дотаций.