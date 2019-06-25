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Около 90 млрд рублей направят на строительство медучреждений в Москве

Экономика

Летом начнётся программа реновации объектов здравоохранения

Москва, 25 июня 2019, 08:41 — REGNUM  В Москве на строительство объектов здравоохранения в ближайшие пять лет направят около 90 млрд рублей, сообщили в Стройкомплексе.

На эти средства будут построены поликлиники, две новые инфекционные больницы и станции скорой помощи. Планируется строительство около 40 новых поликлиник и капремонт 135.

По словам главы департамента строительства Андрея Бочкарева, Москву ждет масштабная программа реновации объектов здравоохранения — предполагается строительство объектов площадью около 1 млн кв. метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что в Москве будет реализована масштабная программа реновации объектов здравоохранения.

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