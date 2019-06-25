Американские санкции наносят ущерб продовольственному сектору Кубы

Рим, , 08:33 — REGNUM Санкции со стороны Соединённых Штатов наносят ущерб доходам и развитию продовольственного сектора Кубы. Об этом заявил глава министерства сельского хозяйства Республики Куба Густаво Родригес, сообщает агентство Prensa Latina.

Родригес сделал свое заявление на проходящей в Риме 41-й сессии Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Он отметил, что в 2018 году потери от эмбарго в продовольственной сфере Кубы превысили 413 млн долларов. Министр отметил, что правительство укрепляет продовольственную безопасность, проводя особую государственную политику, которая включает в себя гарантирование основных продуктов питания по субсидированным ценам для всего населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая 2019 года США ввели новые санкции против Кубы. Соединённые Штаты запретили туристические групповые поездки на остров. Кроме того, Вашингтон ввел запрет на экспорт машин и самолетов в Республику Куба.

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