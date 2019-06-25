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Назван индекс потребительской уверенности в Южной Корее за июнь 2019 года

Экономика

Данный показатель падает второй месяц подряд

Сеул, 25 июня 2019, 08:54 — REGNUM  Индекс потребительской уверенности в Южной Корее продолжает падать второй месяц подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в июне индекс потребительской уверенности составил 97,5, что на 0,4 пункта ниже по сравнению с маем 2019 года.

Известно, что индекс потребительской уверенности увеличивался на протяжении пяти месяцев подряд с декабря 2018 года по апрель 2019 года.

Основным фактором падения данного показателя является увеличение числа людей, которые планируют сократить свои расходы.

Ожидаемый уровень инфляции составил 2,1%, что на 0,1% меньше по сравнению с маем 2019 года.

Кроме того, 51,1% респондентов сообщили, что в течение 2020 года на рост потребительских цен может повлиять увеличение или падение цен на нефтепродукты, 45,4% считают, что причина может скрываться в увеличении цен на коммунальные услуги, 26,2% — в повышении стоимость сельскохозяйственной и рыбной продукции.

Индекс потребительской уверенности — индикатор, разработанный для измерения потребительской уверенности, определенной как степень оптимизма относительно состояния экономики, который население выражает через своё потребление и сбережение.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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