Дефицит бюджета Египта в следующем финансовом году составит 7,2%

Каир, , 08:06 — REGNUM Парламент Египта утвердил бюджет правительства на 2019/2020 годы, в котором был заложен дефицит в размере 7,2%, об этом 25 июня сообщает Al Arabia.

Также документ предполагает, что рост ВВП за финансовый период составит 6%. Исполнение текущего бюджета заканчивается 30 июня, в нем был заложен дефицит в размере 8,4%, а ВВП — 5,6%.

Кроме того, согласно бюджету, власти Египта выделят порядка $3 млрд 180 млн на топливные субсидии, что значительно меньше, чем за предыдущий отчетный период.

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