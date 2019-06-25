«Татфондбанк» планирует подать банкротный иск к «Казаньэнергомашу»

Казань, , 07:50 — REGNUM Обанкроченный два года назад «Татфондбанк» в рамках формирования конкурсной массы планирует обратиться с иском о банкротстве к АО «Казанский завод энергетического машиностроения» (Казаньэнергомаш). Банк усмотрел у компании признаки банкротства. Сведения о планах обратиться с иском обнародованы в федеральной базе юридически значимых событий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего — государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с ч. 2.1. ст. 7 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании акционерного общества «Казанский завод энергетического машиностроения» (ИНН 1 653 020 188, ОГРН 1 021 603 639 056, 420 088, республика Татарстан, город Казань, улица 1-Я Владимирская, 110) несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», — отмечается в сообщении.

АО производит и разрабатывает компрессорное оборудование и теплообменную аппаратуру. Компания ведёт свою историю с 1999 года.

По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено 30 октября 2001 года, уставный капитал — 18,21 млн рублей. Директор — Валерий Пирожков, которому, по данным на конец декабря 2016 года, принадлежало 20,1% акций. Вторым крупным акционером числилась Наиля Сайфуллина — 21,9%. Пирожков также является учредителем АО «Проф-инвест», созданного в 2002 году. Оно занимается производством строительных конструкций.

Напомним, ТФБ лишился лицензии в марте 2017 года, с апреля того же года является банкротом. На сегодня идёт формирование конкурсной массы и расследование уголовных дел, фигурантом части которых является бывший глава правления, депутат Госсовета РТ Роберт Мусин. Долги перед свыше 18 тыс. кредиторами банка уже превысили свыше 167,5 млрд рублей, что сопоставимо с 64% всех доходов бюджета республики.