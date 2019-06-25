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В России зафиксировали новый рекорд потребления электрической мощности

Экономика

Он составил 120 377 МВт

Москва, 25 июня 2019, 07:38 — REGNUM  Новый летний максимальный уровень потребления электрической мощности зафиксирован 21 июня в Единой энергетической системе России. Он составил 120 377 МВт, сообщила пресс-служба СО ЕЭС России.

«Новое значение, достигнутое в 12:00 по московскому времени при среднесуточной температуре воздуха 20,5ºС, на 1361 МВт превысило показатель предыдущего летнего исторического максимума, зафиксированный 29 июня 2018 года», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что на рост потребления повлияли высокая температура воздуха на длительном промежутке времени и увеличение использования климатической техники физическими и юридическими лицами. Энергосистема выдержала пиковое значение благодаря корректному планированию и управлению электроэнергетическим режимом, а также созданию резерва мощности.

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