МТС поменял логотип и слоган

Москва, , 07:23 — REGNUM Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС обновляет слоган, визуальный стиль и позиционирование бренда. Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на её официальном сайте.

«МТС изменит слоган, визуальный стиль и концепцию позиционирования, — говорится в сообщении компании. — Обновленный логотип и слоган (МТС) отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов».

Так, в новом варианте красная полоса, «вырастающая» из типографики нового логотипа МТС, станет центральным элементом брендинга. Кроме того, будет изменён шрифт букв на более крупный и жирный. Вместо используемого в настоящее время слогана «Ты знаешь, что можешь!» станет новый «Быть лучше каждый день».

Отмечается, что изменение позиционирования основано на результатах более 20 точечных и свыше более четырех глобальных исследований потребностей клиентов, стиля жизни, тестов визуального стиля для различных сегментов.