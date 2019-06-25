Рубль «нацелен» взять уровень 62

Москва, , 07:07 — REGNUM Торги по рублевым парам 24 июня закрылись снижением при подешевевшей нефти. Пара доллар/рубль снизилась на 0,67%, до 62,60 руб., евро/рубль — на 0,49%, до 71,30 руб., фунт/рубль — на 0,59%, до 79,75 руб. Укреплению рубля способствовали общее ослабление доллара США, налоговый период, а также рост индекса российских государственных облигаций (RGBI), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Доллар США находится под давлением после заседания FOMC из-за мягкого тона комментариев ФРС. Пик налоговых платежей приходится на 25 июня (НДС, НДПИ и акцизы). Индекс RGBI вырос на 0,09%, до 142,26 пунктов.

Сегодня, 25 июня, баррель Brent стоит $64,36. Цена на торгах в Азии упала на 0,76%. Падение значительное для того, чтобы на него обратили внимание спекулянты. Снижение нефтяных котировок проходит в рамках коррекционного движения. Если с открытия торгов на Мосбирже пара доллар/рубль удержится на уровне 62,60 руб., значит, влияние нефтяного рынка в течение дня будет незначительным.

Внимание участников рынка приковано к встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20. Позитивные заголовки о переговорах поддержат рисковые активы и рубль. По паре доллар/рубль высокая вероятность достижения отметки 62 руб.

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