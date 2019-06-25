Поступления страховых премий в Казахстане выросли в январе–мае на 24%

Нур-Султан, , 07:35 — REGNUM Сумма поступлений страховых премий в Казахстане по итогам января-мая 2019 года составила 208,7 млрд тенге ($552 млн), что на 23,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 25 июня сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

На добровольное имущественное страхование приходится 40,3% страховых премий или 84 млрд тенге ($222 млн), на добровольное личное страхование — 38,2% или 79,7 млрд тенге ($211 млн), на обязательное страхование — 21,6% или 45 млрд тенге ($119 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая 2019 года объем активов страховых компаний Казахстана составил 1,12 трлн тенге ($2,95 млрд), что на 6,4% больше, чем в начале года. Обязательства страховых компаний выросли за четыре месяца на 5,8%.

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