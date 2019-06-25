Российские учёные создадут цифровой двойник Обь-Иртышского бассейна

Москва, , 07:06 — REGNUM Группа российских учёных планирует создать цифровую модель Обь-Иртышского бассейна для последующего оздоровления рек регионального значения, среди которых Томь, Миасс, Иртыш, Тура. Об этом сообщила пресс-служба Российской венчурной компании (РВК).

Проект инициирован в рамках создания научно-образовательного центра «Кузбасс» и поддержан в Кемеровской, Челябинской, Тюменской областях, в Югре и Ямало-Ненецком АО. Участие в проекте примут НТИ СПбПУ, правительство Кузбасса и Институт водных проблем РАН, накануне стороны подписали соответствующее соглашение.

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Создание первой в мире цифровой модели речной экосистемы позволит выявить факторы, критически влияющие на уровень техногенной нагрузки и изменение основных параметров качества воды, определить пути решения проблем, связанных с накопленным экологическим ущербом, в частности, начать системную работу над устранением обмеления реки Томь.

«Надо организовать мониторинг с помощью дронов, гидропостов. Фактически речь идет о том, что мы совместно с руководством Кузбасса, НОЦ Кузбасса и Институтом водных проблем РАН двигаемся в сторону создания цифрового двойника Обь-Иртышского бассейна и формирования цифровых теней, то есть дистанционного мониторинга текущего состояния», — сообщил проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков.

В работе по модернизации технологических процессов также примут участие промышленные предприятия региона. Ожидается, что внедрение новых технологий позволит существенно снизить себестоимость производств за счет снижения уровня ущерба, причиняемого окружающей среде, и, соответственно, ежегодных затрат на его возмещение. Кроме того, проект предполагает разработку нового типа оборудования мирового уровня в соответствии с изменением технологических процессов базовых промышленных предприятий.

Реализация проекта стартует в 2019 году с создания межрегиональной сети экологических полигонов, которые станут местом апробации и демонстрации эффекта новых природосберегающих технологий, точками притяжения партнеров, а также площадками для реализации сетевых образовательных программ в направлениях экологии и биотехнологий.