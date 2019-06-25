В Петербурге поддержали запрет на активные орудия лова в Ладожском озере

Санкт-Петербург, , 06:48 — REGNUM Северо-Западный научно-промысловый совет поддержал существующее решение о полном запрете донных и пелагических тралов, донных неводов для добычи водных биоресурсов на всей акватории Ладожского озера, сообщила пресс-служба Росрыболовства.

Предметом встречи в Санкт-Петербурге стали вопросы, касающиеся состояния запасов водных биоресурсов в главных рыбохозяйственных водоемах регионов — Ладожском и Онежском озерах, Псково-Чудском водоеме, озере Ильмень, а также крупных объектах Вологодской области.

В настоящее время общий объём добычи водных биоресурсов на внутренних водоемах Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей и Карелии составляет 11,6 тыс. тонн.

Запрет на использование тралов и активных орудий лова во всей акватории Ладоги до 31 декабря 2019 года был введён приказом министерства сельского хозяйства России. На заседании члены совета единогласно проголосовали за включение положений документа в Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна.

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