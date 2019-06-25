«Дочка» компании «ГАЗ» поставит Росгвардии 63 автобуса

Нижний Новгород, , 06:41 — REGNUM «Дочерняя компания» ПАО «ГАЗ» — ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» поставит по госконтракту 63 автобуса для нужд Росгвардии. Контракт подписан на сумму 110,7 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Автобусы для нужд Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) компания должно поставить до 1 октября 2019 года. Автобусы Луидор-225 033 планируется отправить в разные подразделения ведомства — в Балашиху, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Моздок, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск.

Сумма контракта — 110 764 395 рублей, цена за единицу — 1 758 165 рублей. Компания стала победителем соответствующего тендера.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» учреждено 23 августа 2004 года в Нижнем Новгороде, управляющая компания — ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ», уставный капитал — 34,5 млн рублей. Учредитель — ПАО «ГАЗ» Олега Дерипаски, которое просило господдержки у правительства, аргументируя тем, что санкции негативно сказываются на компании. Отмечалось, что без помощи государства группу ждёт дефолт и сокращение производства на 40%. Сумма запрашиваемой госпподержки составляет 29,5 млрд рублей.

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Напомним, в ноябре 2018 года Росгвардия за 112 800 032,64 рубля закупила у ООО «Астейс» восемь бронированных корпусных автомобилей на полноприводном шасси «Патруль». Транспорт был поставлен в войсковую часть в Балашихе.