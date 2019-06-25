Нижегородские власти взыскивают с супруги экс-мэра Сорокина крупный долг

Нижний Новгород, , 05:40 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области 29 июля 2019 года начнёт рассматривать иск министерства имущественных и земельных отношений области к супруге осуждённого на десять лет колонии строгого режима экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Ответчиками по делу на 110,1 млн рублей проходят ещё пять индивидуальных предпринимателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, бывший глава Нижнего Новгорода, бывший заместитель спикера Заксобрания области Олег Сорокин в начале марта 2019 года был осуждён на десять колонии строгого режима за получение взятки в виде услуги и похищение человека. Помимо этого, он выплатил ущерб в размере 460,8 млн рублей.

Иск министерства к супруге Сорокина — Эладе Нагорной не имеет отношения к уголовному дела бывшего градоначальника. Спор возник в связи с арендными платежами за земельный участок, сумма требований — 110 113 429 рублей 49 копеек. Их ведомство требует взыскать со всех шести бизнесменов, включая Андрея Колобова, Павла и Максима Акатовых, Феликса Верховодова и Олега Головко. Третьим лицом проходит ООО «Эссетс Траст», созданное 31 мая 2018 года. Собственниками компании, специализирующейся на управлении недвижимостью, являются Елена Лаппо, Андрей Калентьев и Сергей Марков (директор ООО).

Участок, фигурирующий в споре, имеет площадь 85 тыс. кв. м. Он расположен в границах улиц Ванеева, Адмирала Васюнина, генерала Ивлиева, Богородского и предназначен для строительства многофункционального торгово-административного и спортивно-развлекательного комплекса. Ещё в 2009 году по решению инвестиционного совета при губернаторе было признано возможным выделение участка ООО «НФСО». В феврале 2010 года он был передан данной компании распоряжением правительства области в аренду до 1 февраля 2017 года. Участок был застроен, на его месте размещается торгово-развлекательный центр «Жар-птица».

Строительное ООО «НФСО» учреждено в июле 2009 года, его собственниками являются Элада Нагорная (доля — 54%), Олег Головко, Павел и Максим Акатовы, а также ООО «Импульс».

Отметим, как индивидуальный предприниматель Нагорная прекратила свою деятельность в 2006 году, но является совладельцем 19 действующих юрлиц. В их числе ООО «Старт-Строй», что выступало учредителем ООО «Инградстрой», получение земли которым на этапе ареста фигурировало в деле Олега Сорокина, как вероятная версия задержания.

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