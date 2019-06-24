Понедельник, 24 Июня 2019 года
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Цены на нефть: WTI — в плюсе, Brent — в минусе

Экономика

За день торгов нефтяные цены не сильно изменились

Лондон, 24 июня 2019, 23:58 — REGNUM  Мировые цены на нефть к завершению торгов установились вблизи стартовых значений, 24 июня передает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 34 цента (0,5%) и установилась на уровне $64,86 за баррель, потеряв 34 цента, или 0,5%. Нефть WTI поднялась на 47 центов (0,8%) и установилась на уровне $57,90 за баррель.

За прошлую неделю нефть росла из-за эскалации между США и Ираном. Новый импульс для роста может дать саммит G-20, на котором ожидаются переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином.

Читайте таке: У нефти есть дополнительный стимул для роста

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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