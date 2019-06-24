Болгария ужесточает контроль над импортом фруктов и овощей

София, , 23:52 — REGNUM Власти Болгарии приняли решение о создании единого реестра продавцов фруктов и овощей с целью усиления контроля за поставками импортной продукции в страну. Об этом 24 июня сообщил замминистра сельского хозяйства республики Чавдар Маринов, передаёт «Болгарское национальное радио».

По его словам, иметь доступ к единому реестру и осуществлять контроль за импортом будет таможенная служба, национальное агентство по доходам и агентство по безопасности продуктов питания.

Как подчеркнул замминистра, речь идёт о защитных мерах, подобных тем, что уже действуют в соседних странах. Так, отметил он, никто из болгарских производителей сегодня не может свободно реализовывать свою продукцию в Греции, тогда как греческие поставщики без проблем завозят в Болгарию фрукты и овощи по заниженным ценам.

Цель состоит не в том, чтобы осложнить реализацию импортной растительной продукции, но в том, чтобы быть уверенными в происхождении и качестве товаров, которые поступает к болгарскому потребителю, добавил Маринов. Также, по его словам, это послужит мерой по защите местного производителя.

Чиновник заверил, что нововведения не вызовут роста цен на фрукты и овощи в стране, но приведут к тому, что на прилавках будет находиться только регламентированная импортная продукция.

Ранее в этом году сообщалось, что до 90% фруктов и овощей, а также молочной, мясной и прочей сельскохозяйственной продукции на болгарском рынке сооставляет импорт. Главными поставщиками соответствующих товаров в страну являются соседние Турция, Греция, Польша, Сербия, Македония. В 2018 году болгарским фермерам было выделено около 1,3 млрд евро субсидий, половина которых — из бюджета Европейского союза. Тем не менее негативных тенденций пока не удаётся переломить и на сегодняшний день сельское хозяйство формирует лишь 5% ВВП в некогда богатой аграрной продукцией стране.

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