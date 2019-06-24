Молдавия срочно начинает переговоры о поставках газа из России

Кишинёв, , 23:40 — REGNUM Молдавия и Россия начнут переговоры о поставках природного газа в Молдавию. Как сообщил 24 июня в Кишиневе по итогам встречи с российской делегацией во главе с вице-премьером России Дмитрием Козаком президент Молдавии Игорь Додон, речь идет об отдельном соглашении по транзиту через территорию Украины и отдельно по тарифу на газ для Молдавии, передает ИА REGNUM.

Переговоры, по словам Додона, надо начинать срочно, «уже с завтрашнего дня». По его словам, пока неизвестно, сохранится ли транзит газа через Украину.

Говоря о поставках электроэнергии в Молдавию (республика закупает часть потребляемой электроэнергии у расположенной в ПМР Молдавской ГРЭС, которая принадлежит российской «Интер РАО»), Козак сказал, что Россия заинтересована в стабильности работы Молдавской ГРЭС, но все должно основываться на рыночных отношениях и конкуренции — кто предложит меньшую цену, у того и стоит покупать.

А президент Молдавии Додон сказал, что если в контракте, заключенном прежними властями Молдавии найдутся коррупционные схемы, то их надо ликвидировать, чтобы электроэнергия приобреталась по наименьшей цене.

Напомним, ранее молдавские власти сообщили, что поставки газа в Молдавию из Румынии через газопровод Яссы — Унгены — Кишинев могут начаться не ранее февраля-марта 2020 года, при том, что контракт на поставки газа из России через территорию Украины истекает декабре 2019 года, и пока неизвестно, будет ли он продлен и сохранится ли вообще транзит.

Эксперты рекомендовали Кишиневу провести переговоры с «Газпромом» о поставках газа на ближайшие два года и переговоры с Украиной о поставках в срочном режиме в случае прекращения транзита российского газа через Украину. Между тем «Укртрансгаз» еще весной 2019 направил Молдавии предложение использовать для поставок газа возможности украинской газотранспортной системы. И даже создать собственный страховой запас газа в украинских подземных хранилищах, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа будущей зимой.

Сейчас, отметим, Молдавия зависит от российского газа на 100%.

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