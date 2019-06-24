Тариф «Платон» с 1 июня 2019 года повышается на 14 копеек

Москва, , 22:05 — REGNUM Тарифы системы «Платон» за проезд крупнотоннажных автомобилей по федеральным трассам вырастет на 14 копеек с 1 июля текущего года и составит 2,04 рубля за километр. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба министерства транспорта России.

В сообщении сказано, что размер индексации тарифа государственной системы «Платон» с 1 июля 2019 года будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции и составит всего 14 копеек. Таким образом, тариф составит 2,04 рубля за километр.

Однако с 1 февраля 2020 года тариф снова будет увеличен и составит уже 2,2 рубля за километр. Ещё через год — с 1 февраля 2021 года тариф вырастет до 2,35 рублей за километр.

Министр транспорта России Евгений Дитрих пояснил, что власти решили снизить нагрузку на предпринимателей и обеспечить плавное повышение инфраструктурного тарифа. Индексация будет растянута вплоть до 2021 года.

Однако после 2021 года индексация также будет проводиться каждый год с 1 февраля на размер годовой инфляции, который по прогнозам не будет превышать 4%.