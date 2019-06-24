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На Урале после «прямой линии» Путина устранили сбои с вывозом ТКО

Экономика

Сигнал о проблеме поступил 20 июня

На Урале после «прямой линии» Путина устранили сбои с вывозом ТКО
cocoparisienne
Пакет с мусором

Екатеринбург, 24 июня 2019, 22:05 — REGNUM  В свердловской Верхней Салде устранили перебои с вывозом твёрдых коммунальных отходов. Об этом 24 июня губернатору области Евгению Куйвашеву заявил глава регоператора «Рифей» Фёдор Потапов.

«Рифей» работает на севере Свердловской области. Верхняя Салда — один из городов, которые входят в сферу его деятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня на «прямую линию» с Владимиром Путиным поступил сигнал о том, что в этом городе отмечаются сбои с вывозом ТКО. Ситуацию на свой контроль взял Евгений Куйвашев. По его поручению 21 июня город посетил заместитель областного министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов.

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