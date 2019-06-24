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Нефть установилась на $64 за баррель в ходе нестабильных торгов

Экономика

В начале торгов марка поднималась выше $65 за баррель, к середине сессии — скатилась почти до $63 за баррель

Нефть установилась на $64 за баррель в ходе нестабильных торгов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 24 июня 2019, 21:46 — REGNUM  Нефтяные цены вышли из «пике» середины торгов, нефть Brent установилась выше отметки $64 за барель, 24 июня передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть Brent находится в минусе на 19 центов (0,29%), на уровне $64,26 за баррель. В начале торгов марка поднималась выше $65 за баррель, к середине сессии — скатилась почти до $63 за баррель.

Нефть марки WTI — в плюсе на 54 цента (0,94%), на уровне $57,97 за баррель. Минимальным значением торгов для марки являются $56,77 за баррель, максимальным — $58,21 за баррель.

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