УГМК построит в Башкирии новый рудник за 50 млрд рублей

Уфа, , 21:18 — REGNUM Правительство Башкирии и УГМК (Уральская горно-металлургическая компания, президентом которой является Искандар Махмудов, 16-й в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2018 по версии Forbes) в рамках инвестиционного сабантуя «Зауралье» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта строительства и разработки Подольского медно-цинкового месторождения. Подписи под документом поставили врио главы республики Радий Хабиров и генеральный директор УГМК Андрей Козицын, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Уточняется, что объем инвестиций в проект составит около 50 млрд рублей.

Планируется строительство подземного рудника (с инфраструктурой) и отработка запасов месторождения. Ввод в эксплуатацию первой очереди объекта намечен на 2026 год.

Ожидается, что в результате будет создано 400 новых рабочих мест.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с ноября в башкирском Сибая на глубочайшем карьере в мире тлеет руда, при этом выделяется ядовитый смог. Для ликвидации тления было решено провести мокрую консервацию карьера, соответствующие работы проводили структуры УГМК — УГОК (Учалинский горно-обогатительный комбинат) и его сибайский филиал.

26 марта должен был полностью завершиться процесс мокрой консервации карьера, и ожидалось, что задымление в городе и постоянный запах серы прекратятся. Однако в ходе визита в Сибай члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека пришли к выводу, что работы в Сибайском карьере не привели к ликвидации очагов тления руды.

По словам члена президиума Совета Сергея Цыпленкова, есть процесс окисления, тления, горения выше уровня затопления. Он отметил, что представители УГОК с этим выводом согласны. Позднее было принято решение продолжать подтопление карьера. Теперь на ликвидацию техногенной катастрофы отводится уже 147 дней.

Решением Верховного суда Башкирии ответственность за ликвидацию ситуации возложена на УГОК и его сибайский филиал.

На прошлой неделе Хабиров установил ещё один примерный срок для полного завершения работ на карьере. Он утверждает, что к осени «ничего не будет напоминать горожанам о неудобствах, которые им пришлось пережить».

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