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Россия и Молдавия разблокируют работу межправкомиссии

Экономика

Она была заморожена в 2016 году, когда Молдавией правил олигарх Плахотнюк

Россия и Молдавия разблокируют работу межправкомиссии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Молдавия

Кишинёв, 24 июня 2019, 20:54 — REGNUM  Россия и Молдавия разблокируют работу межправительственной комиссии, а ее сопредседателем с молдавской стороны назначен вице-премьер по «реинтеграции» Василий Шова. Об этом объявили 24 июня по итогам прошедшей в Кишиневе встречи президента Молдавии Игоря Додона с российской делегацией во главе со спецпредставителем по отношениям с Молдавией, вице-премьером Дмитрием Козаком, передает ИА REGNUM.

С российской стороны сопредседателем межправкомиссии является Дмитрий Патрушев, и в тот же день в Кишиневе он провел первую рабочую встречу с Шовой.

Додон отметил, что межправкомиссия не собиралась с ноября 2016 года, и в двусторонней повестке накопилось много вопросов, решение которых при прежней олигархической власти во главе с Владимиром Плахотнюком не представлялось возможным.

14 июня Плахотнюк покинул Молдавию, а власть перешла к парламентской коалиции социалистов и блока ACUM и новому правительству во главе с Майей Санду.

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Внешняя политика Молдавии
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