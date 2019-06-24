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Нефть Brent не смогла удержаться на $65 за баррель

Экономика

Brent оценивается в $63,59 за баррель

Нефть Brent не смогла удержаться на $65 за баррель
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 24 июня 2019, 18:35 — REGNUM  Мировые цены на нефть снижаются после кратковременного роста в начале торгов, 24 июня передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent снизилась в цене на 86 центов (1,33%), до $63,59 за баррель. Ранее в ходе торгов «мировой эталон» достиг отметки $65,02 за баррель.

Нефть марки WTI подешевела на 61 цент (1,06%), до $56,82 за баррель. Максимальным значением сессии для марки стали $58,21 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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