Понедельник, 24 Июня 2019 года
18:00:47 МСК

«Город в городе»: президенту Туркмении представили проект «Ашхабад-сити»

Экономика

Когда планируется начать строительство – не уточняется

Ашхабад, 24 июня 2019, 18:00 — REGNUM  Чиновники мэрии туркменской столицы продемонстрировали президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову объемный макет нового жилого комплекса, который получил неофициальное название «Ашхабад-сити», пишет «Туркменистан сегодня».

Глава государства ознакомился с эскизами будущей застройки и детализированным трехмерным макетом, на котором отображены архитектурные ансамбли и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры нового «города в городе».

Читайте также: Президент Туркмении поручил построить в столице еще 23 девятиэтажных дома

Отмечается, что под строительство жилого комплекса на севере столицы будет выделен земельный участок площадью 744 гектара. В «Ашхабад-сити» хотят построить свыше 200 зданий, из которых 180 — жилые дома высотой от 12 до 35 этажей. После реализации проекта в них планируют поселить 107 000 человек.

Помимо многоквартирных домов, на территории этого жилого комплекса хотят построить комплекс административных зданий и предприятий сферы услуг, четыре школы на 3 000 мест и четыре детских сада на 1 200 мест, туркменскую национальную консерваторию и музыкальную школу, поликлинику и два дома здоровья, два торгово-развлекательных центра, магазины и кафе, стадион и спортивный комплекс, центр торжеств и четыре многоуровневые автостоянки.

Читайте также: В Туркмении строят новый город — столицу Ахалской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Туркмении
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить