Сжиженный газ из США подорвёт экономику Польши – Франц Клинцевич

Москва, , 18:11 — REGNUM Европа несёт большие потери в связи с антироссийскими санкциями, считает член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 24 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Европа несёт потери в связи с санкциями. И это очень важный момент, который надо решать, — сказал сенатор. — Что касается «Северного потока — 2», то он будет сдан в срок, и в этом нет сомнений. Об этом наше руководство уже сказало. И здесь не имеет значения наше присутствие или отсутствие в ПАСЕ».

Кроме того, Клинцевич отметил, что сжиженный газ из США, «который будет навязан Польше, взорвет её экономику» и уничтожит те достижения, которые там были достигнуты.

«У нас есть ещё и вторая проблема, которая очень важна: нам нужна и газотранспортная система Украины, так как потребление газа в Европе увеличивается», — подчеркнул Клинцевич.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам замглавы аппарата правительства РФ Сергея Приходько, в правительстве РФ готовы сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях. Как сказал чиновник, ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» не подразумевает автоматического прекращения транзита по действующим газотранспортным системам, и в случае выполнения ряда условий Украина может сохранить транзит российского газа.

Читайте ранее в этом сюжете: В правительстве обозначили условия транзита российского газа через Украину